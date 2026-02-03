Haberler

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında bir kişi ağır yaralandı
Kırıkkale'nin Gündoğdu Mahallesi'nde bir müstakil evde çıkan yangında Doğan Koç ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde büyük hasar oluştu.

Kırıkkale'de müstakil evde çıkan yangında ağır yaralanan bir kişi, hastaneye kaldırıldı.

Gündoğdu Mahallesi'nde Doğan Koç'a (37) ait tek katlı müstakil evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, evin tamamını sardı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkarılan ve durumu ağır olan Koç, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
