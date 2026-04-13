Motosiklet gecekondunun bahçesine devrildi; sürücü öldü

Kırıkkale'de, gecekondunun bahçesine devrilen motosikletin sürücüsü Şükrü Tunç (73) kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KIRIKKALE'de gecekondunun bahçesine devrilen motosikletin sürücüsü Şükrü Tunç (73) hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Sanayi Mahallesi 1327'nci Sokak'ta meydana geldi. Şükrü Tunç'un kontrolünü yitirdiği motosiklet, yol kenarındaki gecekondunun bahçesine devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Tunç'un cenazesi hastane morguna götürülürken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

