Kırıkkale'de motosiklet kazasında yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde motosikletiyle elektrik direğine çarpan 19 yaşındaki Murat Güneşli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 15 yaşındaki İ.E.B.'nin tedavisi sürüyor.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, motosiklet kazasında yaralanan sürücü tedavi gördüğü hastaneye yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde, 2 Temmuz'da plakası öğrenilemeyen motosikletiyle elektrik direğine çarpan Murat Güneşli (19), kaldırıldığı hastane hayatını kaybetti.
Kazada, motosiklette bulunan İ.E.B. (15) de yaralanmıştı.
Kaynak: AA / Burak Can