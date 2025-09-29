Kırıkkale'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde motosikletin otomobille çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, B.Y'nin (25) kullandığı 71 ADU 201 plakalı motosiklet, Hüseyin Onbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı istikamete giden M.Ö. (40) yönetimindeki 65 NP 095 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü B.Y. ile motosiklette bulunan S.Y. (53) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel