Kırıkkale'de mısır tarlasında ekili Hint keneviri ele geçirildi

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde düzenlenen operasyonda mısır tarlasında ekili 105 kök Hint keneviri ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, uyuşturucu satıcılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda bölgedeki bir mısır tarlasında Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaşan ekipler operasyon düzenledi.

Tarlada ekili 105 kök kenevir bitkisi ele geçiren ekipler, belirlenen adreslerde yaptıkları aramalarda ise tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 17 tabanca fişeği buldu.

Gözaltına alınan K.Ş. (34), M.S. (45) ve A.Ö'nün (39) jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA