Üye Girişi
Haberler

Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinliği Düzenlendi

Kırıkkale'de Mevlid-i Nebi ve Camiler Haftası Etkinliği Düzenlendi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İlçe Müftüsü hazreti Peygamberin dünyaya teşrifini kutladı ve din görevlilerine teşekkür etti. Programda 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' konulu konferans verildi.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karakeçili Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'ndaki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İlçe Müftüsü Muhammet Key, programda yaptığı konuşmada, Hazreti Peygamberin dünyaya teşrifini kutladıklarını belirterek, etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mustafa Irmaklı da programda, "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu konferans verdi.

Kaside ve ilahilerin okunmasının ardından dua edilen ve yemek ikramında bulunulan programa, Kaymakam Vekili Metehan Toy, kurum müdürleri, din görevlileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan - Güncel

Camiler Haftası Kültür Sanat Etkinlikler Karakeçili Konferans Şahsiyet Güncel Kültür Yaşam

Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü

 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı

Zorba müdürün bileti kesildi

 Paranın patronu TBMM'de vekillere sunum yapacak! İşte öne çıkan 2 başlık

Paranın patronu Meclis'e çıkarma yapıyor! İşte gündeme getireceği 2 konu
Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı

MOSSAD hazırladı, Cristiana adım adım uyguladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat'ın yengesi Nilgün Yılmaz kimdir? Nilgün Yılmaz neden tutuklandı? 20 Eylül Bursa cuma namazı saat kaçta kılınacak? Bursa cuma namazı saati! 20 Eylül Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak? Ankara cuma namazı saati! 20 Eylül İzmir cuma namazı saat kaçta kılınacak? İzmir cuma namazı saati! Pitbull neden saldırır, öldürür mü? Pitbull beslemek yasak mı? Tarihte bugün ne oldu? 20 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? Öğretmenler günü ne zaman 2024? Öğretmenler günü bu yıl hangi güne denk geliyor, ne zaman kutlanacak? 2024 Cadılar Bayramı ne zaman, neden kutlanır? Cadılar Bayramı (Halloween) hangi ayda, nasıl ortaya çıktı? 20 Eylül İstanbul cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul'da cuma namazı saati! Gelinim Mutfakta bugün kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve bileziklerin sahibi kim oldu? KPSS Ön Lisans puanı kaç yıl geçerli?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });