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Kırıkkale'de Kütüphane Haftası Etkinliği

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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde Kütüphane Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Sulubük köyü Kapulukaya Barajı kenarında düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Ali Can Uludağ, protokol üyeleri ve öğrenciler bir süre kitap okudu.

Ardından öğrencilerle sohbet eden Uludağ, en çok kitap okuyan öğrencilere hediye, İlçe Halk Kütüphanesi personeline de özverili çalışmalarından dolayı başarı belgesi verdi.

Uludağ, kitap okumanın alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini belirtti.

Kitap okuma alışkanlığının ilerleyen dönemlerde çok büyük faydasının olacağını aktaran Uludağ, insanın kitap okuyarak kendini geliştirip ifade kabiliyetini artıracağına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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