Kırıkkale'de Kur'an kursu öğrencileri yardım kolisi hazırladı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, Kur'an kursu öğrencileri ihtiyaç sahibi aile için yardım kolisi hazırladı.
Şehit Pilot Üsteğmen Erdem Mut 4-6 Yaş Kur'an Kursu öğrencileri, ramazan ayında yardım kolisi kampanyası düzenledi.
Minik öğrenciler, hazırladıkları yardım kolisini ihtiyaç sahibi aileye, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklardan topladıkları 3 bin 500 lirayı da Filistin'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Bahşılı Şubesi'ne teslim etti.
İlçe Müftüsü Abdulkadir Başkal, örnek davranışlarından dolayı öğrenciler ve ailelerine teşekkür etti.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman