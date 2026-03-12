Haberler

Kırıkkale'de kumar oynayan 5 kişiye 58 bin 20 lira para ceza kesildi

Kırıkkale'de bir dernek ofisinde yapılan denetimde kumar oynandığı tespit edilerek, 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira ceza kesildi. Dernek başkanı ve çalışanları hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale'de, kumar oynatıldığı tespit edilen dernek ofisinde 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, Yenidoğan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir dernek ofisi denetlendi.

Denetimde 5 kişi yakalanırken, dernekte 121 oyun pulu, 32 iskambil kağıdı, 1000 lira ele geçirildi.

Dernek başkanı ve çalışanları hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynadığı değerlendirilen 5 kişiye toplam 58 bin 20 lira para cezası uygulandı.

