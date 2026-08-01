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Kırıkkale’de köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor

Kırıkkale’de köy yollarında asfalt çalışmaları devam ediyor
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Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Fadılobası köyünü devlet yoluna bağlayan köy yolunda asfalt çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Fadılobası köyünü devlet yoluna bağlayan köy yolunda asfalt çalışmaları sürüyor.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Fadılobası köyünü devlet yoluna bağlayan 3 kilometrelik köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Vali Sarıibrahim, köylerin ulaşımının güvenli, konforlu hale getirmek ve vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalarda görev alan ekiplere kolaylıklar diledi.

Kaynak: AA
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