Kırıkkale'de koruma altındaki angut yavruları doğal yaşam alanına bırakıldı
Kırıkkale’de koruma altında bulunan ve bakım süreci tamamlanan 7 angut yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kırıkkale'de koruma altında bulunan ve bakım süreci tamamlanan 7 angut yavrusu, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Kırıkkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koruma altındaki angut yavrularının bakım süreçleri tamamlandı.
Gelişimlerini tamamlayan 7 yavru, doğal yaşam alanlarına bırakıldı.
Paylaşımda, DKMP ekiplerinin yaban hayatının korunması ve doğal dengenin sürdürülebilirliği kapsamındaki çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Kaynak: AA