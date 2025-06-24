Kırıkkale'de Köpük Tüpü Patladı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Kırıkkale'de Köpük Tüpü Patladı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde inşaat sırasında köpük tüpü basınçtan patladı. Olayda garaj amiri D.Ş. (46) ağır yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde köpük tüpünün patlaması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nde inşaatı devam eden yıkama alanında bulunan köpük tüpü basınçtan dolayı patladı.

Patlama sırasında alanda bulunan ve garaj amiri olduğu öğrenilen D.Ş. (46) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan D.Ş., sağlık ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırıkkale Belediye Başkanı Ahmet Önal da hastaneye giderek D.Ş. hakkında doktorlardan bilgi aldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
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