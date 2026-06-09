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15 metre yükseklikten yuvarlanan kepçede sıkışan operatör, ağır yaralandı

15 metre yükseklikten yuvarlanan kepçede sıkışan operatör, ağır yaralandı
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir beton fabrikasında çalışan kepçe operatörü G.Ö., 15 metre yükseklikten yuvarlanan kepçede sıkışarak ağır yaralandı. İtfaiye ekiplerince kurtarılan operatörün hayati tehlikesi bulunuyor.

KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde bir beton fabrikasında çalıştığı esnada 15 metre yükseklikteki tepeden yuvarlanan kepçenin operatörü G.Ö. (35), iş makinesinde sıkışarak ağır yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Yahşihan ilçesindeki bir beton fabrikasında meydana geldi. G.Ö.'nun kullandığı kepçe, işletmedeki çalışma sırasında yaklaşık 15 metre yükseklikteki tepeden aşağı yuvarlandı. G.Ö.'nün kepçede sıkışığını fark eden iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kepçede sıkışan G.Ö., itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan G.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi alınan G.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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