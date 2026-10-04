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Kırıkkale'de kazada 4 kişi yaralandı, otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı

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Kırıkkale'de kazada 4 kişi yaralandı, otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı
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Kırıkkale'de otomobille üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastanelerde tedavi altına alındı. Alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı.

Kırıkkale'de otomobille üç tekerlekli elektrikli motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

İ.Y. idaresindeki 06 AEC 846 plakalı otomobil, Hüseyin Kahya Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda, E.B'nin kullandığı 71 ADS 560 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosikletteki E.B, Z.N.B, Ü.B. ve B.N.B., ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu öğrenilen otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı.

Kaynak: AA
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