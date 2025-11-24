Haberler

Kırıkkale'de Kardeş Cinayeti: Ali Sağlam Hayatını Kaybetti

Kırıkkale'de Kardeş Cinayeti: Ali Sağlam Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de kardeşi Y.S. ile tartışması sonucu bıçaklanarak ağır yaralanan Ali Sağlam, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KIRIKKALE'de tartıştığı kardeşi Y.S. (26) ile yaşanan arbede sırasında bıçaklanarak ağır yaralanan Ali Sağlam (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 2052. Sokakta bulunan apartmanın 2'inci katında meydana geldi. Ali Sağlam ile kardeşi Y.S. arasında baba evinde henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya yaşandı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Y.S., ağabeyi Ali Sağlam'ı bıçakla göğüs ve bileğinden yaraladı. İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Ali Sağlam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Sağlam, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli kardeş Y.S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD, Maduro'yu terörist ilan edip başına ödül koydu

Devlet başkanını terörist ilan edip başına ödül koydu
Terörsüz Türkiye Komisyonu İmralı'ya gitti

İmralı'ya tarihi ziyaret! Görüşmenin ardından açıklama geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Yapay zeka, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçının kazananını tahmin etti

Yapay zeka, Galatasaray-USG maçının kazananını tahmin etti
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
İmralı kararı sonrası komisyonda istifa! Bugün TBMM Başkanlığı'na bildirecek

İmralı kararı sonrası komisyonda fire! İstifasını bu sözlerle duyurdu
Kahramanmaraş'a yepyeni bir stadyum geliyor

O şehrimize 17 bin kapasiteli yepyeni bir stadyum geliyor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
450 yıllık geçmişi var! Bu köyde artık yalnızca 4 kişi yaşıyor

450 yıllık geçmişe sahip bu köyde yalnızca 4 kişi yaşıyor, işte nedeni
Mansur Yavaş'tan 'konser soruşturması' iznine itiraz

Mansur Yavaş 'konser' soruşturması iznine karşı harekete geçti
Özlem Çerçioğlu ile CHP'li Ömer Günel arasında 'mal varlığı' tartışması

Meclisi karıştıran tartışma! Çerçioğlu ile CHP'li başkan fena kapıştı
Komisyona damga vuran anlar! CHP'li vekilden kendi partililerine sert tepki

CHP'li vekil, kendi partisinden arkadaşlarına demediğini bırakmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.