Kırıkkale'de Kaçak Sigara ve Puro Operasyonu: 5 Bin Paket Ele Geçirildi

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir kargo aracında yapılan aramada 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 puro ve 308 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesinde durdurdukları bir kargo aracında arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, M.C. (41) ve N.E. (37) tarafında başka bir ilden gönderildiği tespit edilen 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 puro ve 308 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
