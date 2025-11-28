Kırıkkale'de Kaçak Sigara ve Puro Operasyonu: 5 Bin Paket Ele Geçirildi

Kırıkkale'de bir kargo aracında 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 puro ve 308 elektronik sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesinde durdurdukları bir kargo aracında arama yaptı.

Araçta yapılan aramada, M.C. (41) ve N.E. (37) tarafında başka bir ilden gönderildiği tespit edilen 5 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara, 513 puro ve 308 elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.