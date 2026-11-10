Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kırıkkale'de jandarma, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de jandarma, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'de bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y.K. (56) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
Motosikletten savruldu, arkadan gelen otomobil ezip geçti! Kan donduran anlar kamerada

Kan donduran görüntü! Motosikletli yola düştü, sonrası korkunç
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçe'ye olay gönderme

Galatasaray'ın yıldızından Fenerbahçelileri delirtecek sözler
Yüksek gerilim hattında akıma kapıldı! Çevredekilerin tepkisi şaşırttı14

Metrelerce yüksekte dehşet anları! Çevredekilerin tepkisi pes dedirtti
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor 17

Ve bomba patladı! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor

İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu

İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Netanyahu, İran'a yeni saldırı için her gün Trump'ı arıyormuş

Umduğunu bulamayınca her gün aramaya başladı! İşte nedeni
Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu

Amedspor'un kasasından çuvalla para çıkacak! İşte nedeni
Servet değerindeki otomobili yol kenarına bıraktılar! Üzerindeki not bomba

Yolda giderken servet değerinde araç buldu! Bırakılan not pes dedirtti