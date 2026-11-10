Kırıkkale'de jandarma, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladı

Kırıkkale'de jandarma, 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kırıkkale'de bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hırsızlığından 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de "hırsızlık" suçundan hakkında 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y.K. (56) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA