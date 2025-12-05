Haberler

Kırıkkale'de iki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı

Kırıkkale'de iki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı
Güncelleme:
Kırıkkale-Kırşehir kara yolunda meydana gelen kazada, itfaiye aracı lastiğinin patlaması sonucu iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kaldı. 3 görevli yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'de iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kalan itfaiye aracındaki 3 görevli yaralandı.

M.E. idaresindeki 06 DH 2895 plakalı MKE AŞ'ye ait itfaiye aracı, Kırıkkale- Kırşehir kara yolu Bağdat Köprü'de lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak iki köprünün demir korkulukları arasında asılı kaldı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki görevliler O.H. ve H.C. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İki köprü arasında asılı kalan itfaiye aracı, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
