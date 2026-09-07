Kırıkkale'de işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 35 RV 375 plakalı otomobil ile 71 AEG 104 plakalı işçi servisi, Kılıçlar köyü girişinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisi devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA