Kırıkkale'de İrtikap Suçlarından 12 Kişi Gözaltına Alındı, 5'i Tutuklandı

Kırıkkale'de İrtikap Suçlarından 12 Kişi Gözaltına Alındı, 5'i Tutuklandı
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Kırıkkale'de eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi, irtikap suçlamasıyla gözaltına alındı. 5 kişi tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KIRIKKALE'de irtikap suçunu işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 5'i tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla, 2'si ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 27 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında; eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ, Tayfun Arslan, C.A., M.T., K.T., İ.A., F.M., M.Ç. ve A.Ü., 'Kamu görevlisinin nüfuzunu kötüye kullanması sonucunda kendisine ya da başkasına menfaat sağlaması' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz dahil toplam 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık raporunun ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Mustafa Tekertarla, Ülkü Toksoy, İbrahim Aktuğ ve Tayfun Arslan, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. C.A., M.T., K.T., İ.A. ve F.M. adli kontrol şartıyla, M.Ç. ve A.Ü. ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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