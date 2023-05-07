Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan sürücü tedavi altına alındı.
Nevzat Y. idaresindeki 35 ACC 825 plakalı otomobil, Kırıkkale- Kırşehir kara yolunun 23. kilometresinde aynı yönde seyreden Bahattin V'nin kullandığı 71 AAS 426 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri yola, diğeri de tarlaya düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerden Bahattin V, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Talat Ünver - Güncel