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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Yusuf Gülmarul'un kullandığı 55 AKL 547 plakalı otomobille Can Tekin Ballı yönetimindeki 40 DH 497 plakalı araç Kaman-Ankara kara yolu Tadım Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerden Can Tekin Ballı ile diğer araçta bulunan Osman Gülmarul, Hanife Gülmarul ve Hatice Berber yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Eyüp Avan
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