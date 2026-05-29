Kırıkkale'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 7 yaralı

Güncelleme:
Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Kaza, öğle saatlerinde Ankara-Kaman kara yolu Karakeçili ilçesi Yeşilevler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 06 FP 360 plakalı otomobil ile 34 HBC 259 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Karakeçili Kaymakamı Yasin Mert de kaza yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
