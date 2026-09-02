Kırıkkale'de Müstakil Evin Çatısında Yangın
Kırıkkale'nin Osmangazi Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de iki katlı müstakil evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Osmangazi Mahallesi 1740 Sokak'ta İ.K'ye ait iki katlı müstakil evin çatı kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA