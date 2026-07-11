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Kırıkkale'de Hurda Yüklü TIR Devrildi: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Hurda Yüklü TIR Devrildi: 1 Yaralı
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Kırıkkale-Samsun kara yolunda şoförünün kontrolünü kaybettiği hurda yüklü TIR devrildi. Kazada TIR şoförü yaralanırken, yola savrulan hurdalar bir otomobile zarar verdi. Jandarma soruşturma başlattı.

KIRIKKALE'de şoförünün kontrolünü kaybettiği hurda yüklü TIR, devrildi. Kazada, TIR şoförü S.E., yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Samsun kara yolu Ulaş köyü yakınlarında meydana geldi. S.E.'nin kontrolünü yitirdiği 66 LB 410 plakalı hurda yüklü TIR, devrildi. TIR'ın dorsesinden yola savrulan hurda malzemeler, karşı şeritte ilerleyen bir otomobile zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan TIR şoförü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle, kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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