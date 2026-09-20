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Kırıkkale'de hırsızlıktan 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

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Kırıkkale'de hırsızlıktan 3 yıl 15 ay 24 gün hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
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Kırıkkale'de hırsızlık suçundan hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerince yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kırıkkale'de hakkında 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "hırsızlık" suçundan 3 yıl 15 ay 24 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.H.T. operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilecek.

Kaynak: AA
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