Kırıkkale'de Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri Kapsamında Sergi Açıldı

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri kapsamında Halk Eğitimi Merkezinin yıl sonu sergisi açıldı.

Bahşılı Belediyesi İş Merkezi bahçesindeki açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Açılışta konuşan Bahşılı Halk Eğitim Müdürü Hacı Çalı, sergide emeği geçen usta öğretici ve kursiyerlere teşekkür etti.

Şu ana kadar açtıkları 28 kursta, toplam 620 kişiye meslek edindirme, istihdama katılma ve ev ekonomisini desteklemeye yönelik kurslar verdiklerini anlatan Çalı, eğitim hizmeti vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Öğrencilerin halk oyunu gösterisinin yer aldığı etkinlikte, yıl sonu sergisinin açılışı yapılarak stantlar gezildi.

Programa, Belediye Başkanı Halil İbrahim Bişkin, protokol üyeleri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.