Bahşılı'da "Hareket Et, Sağlıklı Kal" etkinliği düzenlendi
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi tarafından düzenlenen 'Hareket Et, Sağlıklı Kal' yürüyüşü yapıldı. Kaymakam Fidan Bozkır ve öğrencilerin katıldığı etkinlik, sağlıklı yaşam vurgusuyla gerçekleştirildi.
İlçe Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Fidan Bozkır, ilçe protokolü ve öğrenciler katıldı.
Yusuf Alsancak Ortaokulu önünden başlayan yürüyüş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.
Kaymakam Bozkır, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, sağlıklı kalmak için yürüyüş yapmaları gerektiğini belirtti.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman