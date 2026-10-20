Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 13 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 13 ay hapis cezası kesinleşen firari hükümlü yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kırıkkale'de, hakkında 2 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kırıkkale'de, hakkında 2 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, "başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan hakkında 2 yıl 13 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ş. (22) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA