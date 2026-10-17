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Kırıkkale'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

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Kırıkkale'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde hafif ticari aracın trafik levhalarına çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KIRIKKALE'de hafif ticari aracın trafik levhalarına çarpıp takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Karakeçili ilçesi Kaman-Ankara kara yolu Kırıkkale Kavşağı'nda meydana geldi. Ö.Ç. (49) yönetimindeki 37 AAV 273 plakalı hafif ticari araç, trafik levhalarına çarparak, takla atıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Ö.Ç. ile araçtaki Selime Çakır (71), E.N.Ç. (24), E.Ç. (20) ve S.Ç. (49) yaralandı. Yaralılar, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Selime Çakır, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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