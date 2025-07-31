Kırıkkale'de Hafif Ticari Araç Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı
Kırıkkale-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç devrildi. 80 yaşındaki M.K. olay yerinde hayatını kaybederken, 61 yaşındaki F.G. ağır yaralandı. Sürücü İ.G. gözaltına alındı.
Kırıkkale'de hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
İ.G. (71) idaresindeki 34 GAJ 06 plakalı hafif ticari araç, Kırıkkale- Ankara kara yolu üzerindeki Irmak köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta bulunan M.K. (80) olay yerinde hayatını kaybetti, F.G. (61) ağır yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü İ.G, gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel