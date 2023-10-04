Kırıkkale'de Gizlenmiş Esrar Operasyonu

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde yapılan operasyonda, üzeri çadırla örtülü saman yığınına gizlenmiş 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde üzeri çadırla örtülü saman yığınına gizlenmiş esrar bulundu, bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kevenli köyünde uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, R.T'ye ait üzeri çadırla kapatılmış saman yığınına gizlenmiş 1 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.