Kırıkkale'de gelini ile gelininin kız kardeşini silahla öldüren kayınpeder hakim karşısında

Kırıkkale'de boşanma aşamasındaki gelini ile gelininin kız kardeşini avukatlık bürosunda tabancayla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Y.E. ile müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Y.E, savunmasında, oğlu ile gelini arasındaki boşanma meselesini olaydan 2 gün önce öğrendiğini öne sürdü.

Avukatının yanına giderek karşı tarafın avukatıyla kendisini görüştürmesini istediğini anlatan Y.E, şunları kaydetti:

"Gittiğimizde gelinim ve torunum oradaydı. Karşı tarafın isteklerini kabul etmedim. Talep ettikleri eve eş değer başka bir daire vermek istedim. Nafakaya da mahkeme karar versin dedim. Sonra bana hakaret ettiler, kendimi parçalayacak duruma geldim. Ardından kendimi kaybettim ve geline ateş ettim. Avukat hanımdan da ambulansa haber vermesini istedim. Daha sonra başka bir odada bulunan gelinin kız kardeşi üzerime doğru gelince ona da ateş ettim. Kendimi kaybettim, olmasa iyiydi. Tek suçum baba olmak. Pişmanım."

Müşteki ve tanık beyanlarının ardından avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı 4 Haziran'a erteledi.

Olay

Y.E, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir avukatlık bürosunda 5 Aralık 2025'te, oğlunun boşanma aşamasında olduğu Eser E. ve kardeşi Nilgün G. ile bir araya gelmiş, çıkan tartışmada Y.E, gelini ve gelinin kız kardeşini tabancayla vurmuştu.

Ağır yaralanan kardeşler sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, Nilgün G. aynı gün, Eser E. ise 11 Aralık 2025'te yaşamını yitirmiş, şüpheli tutuklanmıştı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Y.E. hakkında ikişer kez "kadına karşı kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle hazırlanan iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti.