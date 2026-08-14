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Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de hakkında 2 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan 2 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T.K. yakalandı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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