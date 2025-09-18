Haberler

Kırıkkale'de Firari Hükümlü Yakalandı

Güncelleme:
Kırıkkale'de 17 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü G.A. (33) jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bahşılı İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, ilçede arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan G.A. (33) yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
