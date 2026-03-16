Kırıkkale'de FETÖ/PDY üyeleri yakalandı

Kırıkkale'de, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan bir hakim ve bir emniyet amiri polis ekiplerince yakalandı. İlgili kişiler gerekli işlemler için Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KIRIKKALE'de, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan meslekten ihraç hakim ve emniyet amiri, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıldır aranan meslekten ihraç hakim H.A. ile 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan aranan ihraç emniyet amiri İ.A., yakalanarak gözaltına alındı. Iğdır adli makamlarınca haklarında arama kararı bulunan şüpheliler, gerekli işlemlerin tamamlanması için Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan İslam ülkelerine altı maddelik çağrı

İran'dan Türkiye'yi de yakından ilgilendiren açıklama
Netanyahu'dan 2. 'ölmedim' videosu

Yaşadığını kanıtlamaya çalışıyor! Netanyahu'dan yeni görüntü
Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu

Define kazısı yaptı, çıkanı görünce sevinçten havaya uçtu
Domuz eti sahnesi diziye pahalıya patladı

Domuz eti sahnesi pahalıya patladı
İlber Ortaylı'nın cenazesinde büyük ayıp

Cenazede büyük ayıp
İran'dan Körfez'e yoğun saldırı: 7 komşuya 3 binden fazla füze fırlattı

İran komşu demedi, düğmeye bastı! 7 ülkeye binlercesini fırlattı
Görüntü Şırnak'ta kaydedildi: Ölümden kaçış anı anbean kamerada

Ölümden kaçış anı kamerada!