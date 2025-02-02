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Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı

Kırıkkale'de FETÖ Üyesi Firari Hükümlü Yakalandı
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Kırıkkale'de, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlünün işlemleri devam ediyor.

Kırıkkale'de FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda örgüte üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'yı (34) Keskin ilçesinde yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
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