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Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kırıkkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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Kırıkkale'de, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari M.S., jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, bu kapsamda FETÖ üyeliği suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.S'yi (52) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen
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