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Kırıkkale'de düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de düğünde havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı
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Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde düğünde havaya ateş açan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Işıklar köyündeki bir düğünde havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine bölgeye gitti.

Ekipler, düğünde B.B'yi (58) havaya ateş ettiği sırada suçüstü yakalayarak, silaha el koydu.

Aşağı Karakısık köyündeki düğünde de ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtığı tespit edilen M.E. (33) ekiplerce gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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