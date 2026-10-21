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Kırıkkale'de dronla yakalanan ehliyetsiz sürücüye 200 bin lira ceza kesildi

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Kırıkkale'de Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulamasında otomobilini durdurup yaya olarak kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan takip ve yönlendirmeyle yakalandı. Sürücü ile araç sahibine 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasında aracını durdurup yürüyerek kaçan ehliyetsiz sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama levhasını fark eden sürücü, otomobilini durdurduktan sonra aracından inip yaya olarak kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin dronla yaptığı takip ve yönlendirme sonucu yakalanan sürücünün, ehliyetinin daha önce alındığı tespit edildi.

Sürücü ile araç sahibine 200 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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