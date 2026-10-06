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Kırıkkale'de dron destekli uygulamadan kaçan çalıntı motosikletli sürücü yakalandı

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Kırıkkale'de Ahılı Kavşağı'nda dron destekli uygulamadan kaçan sürücü, çalıntı motosikletle havadan takip sonucu yakalandı. Sürücünün ehliyet süresinin dolduğu ve motosikletin çalıntı olduğu belirlenirken, hakkında adli işlem başlatılan sürücüye 58 bin 212 lira ceza kesildi.

Kırıkkale'de dron destekli trafik uygulamasından çalıntı motosikletle kaçan sürücü, havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucunda yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Ahılı Kavşağı'nda dron destekli trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulamayı fark eden sürücü, motosikletiyle köprü üzerinde manevra yaptıktan sonra refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince dronla havadan yapılan takip ve yönlendirme sonucu durdurulan sürücü B.A'nın, ehliyetinin geçerlilik süresinin dolduğu ve motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.

Hakkında adli işlem başlatılan sürücüye 58 bin 212 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA
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