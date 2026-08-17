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Kırıkkale'de 10 yıl dondurucuda saklanan ceset soruşturmasında 13 tutuklama

Kırıkkale'de 10 yıl dondurucuda saklanan ceset soruşturmasında 13 tutuklama
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Kırıkkale'de yaklaşık 10 yıl derin dondurucuda tutulduğu değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli savcılık ifadesinin ardından salıverildi.

(KIRIKKALE) - Kırıkkale'de yaklaşık 10 yıl derin dondurucuda tutulduğu değerlendirilen ve 7 parçaya ayrılmış halde bulunan Hüseyin Okumuşoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Üç şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bir şüpheli savcılıktan salıverildi.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 14 Ağustos 2026'da Kırıkkale, Ankara ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan A.M.T, H.Ş, N.Ş, S.T, A.G, F.M.Ş, H.V, H.A, J.B, K.G, M.S, M.Y, N.G, N.G, S.V, S.O. ve T.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden A.M.T. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. A.G, F.M.Ş, H.V, H.A, J.B, K.G, M.S, M.Y, N.G, N.G, S.V, S.O. ve T.E. ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

H.Ş, N.Ş. ve S.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: ANKA
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