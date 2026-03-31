Haberler

Kırıkkale'de define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde define aramak üzere kaçak kazı yapan 4 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında 6 metre derinliğinde bir kuyuda yakalanan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, H.B, R.K, B.E. ve M.K. 6 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

