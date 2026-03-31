Kırıkkale'de define arayan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde define aramak üzere kaçak kazı yapan 4 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Operasyon sırasında 6 metre derinliğinde bir kuyuda yakalanan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Halim Şenses Mahallesi Sakızlık mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, H.B, R.K, B.E. ve M.K. 6 metre derinliğindeki kuyuda kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Yaman