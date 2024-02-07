Kırıkkale'de DEAŞ Terör Örgütüne Yönelik Operasyon

KIRIKKALE'de, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda, eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, örgütle bağlantısı bulunduğu tespit edilen ve örgüt adına eylem yapma ihtimali olduğu değerlendirilen Suriye uyruklu A.A., kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.