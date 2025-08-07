Kırıkkale'de Çoban Evinde Yangın Çıktı

Kırıkkale'de Çoban Evinde Yangın Çıktı
Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir mandıra olarak kullanılan çoban evinde çıkan yangında evde hasar oluştu. İhbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Halim Şenses Mahallesi Topaldede Küme Evleri'nde Osman Yaman'a ait çoban evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale Belediyesi, Bahşılı Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerince yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangın, ormanlık bölgeye sıçramadan söndürüldü.

Hasar oluşan evde bulunan süt makineleri ve diğer eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Ahmet Yaman - Güncel
