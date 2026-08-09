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Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Kırıkkale'de Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Kırıkkale'de çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Zafer Caddesi'ndeki Baştaş İş Merkezi'nde H.Y. ve B.E. ile U.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine U.B, silahla H.Y. ve B.E'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Silahla yaralanan H.Y, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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