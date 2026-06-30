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Kırıkkale'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kırıkkale'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Kırıkkale Yenidoğan Mahallesi'ndeki bir çay ocağında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çay ocağı kullanılamaz hale geldi.

Kırıkkale'de bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'ta bulunan bir çay ocağında, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce söndürülen yangında, çay ocağı kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik
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