Kayınpeder, gelinini tabancayla yaralayıp, onun kız kardeşini öldürdü

Güncelleme:
Kırıkkale'de Yaşar Ereli, boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi yaraladı ve onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i öldürdü. Olayın ardından Yaşar Ereli kaçarken, polis arama çalışmaları başlattı.

KIRIKKALE'de Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli'yi tabanca ile yaralayıp, onun kız kardeşi Nilgün Geçer'i ise öldürdü.

Olay, öğle saatlerinde Yaylacık Mahallesi 381'inci Sokak'taki avukatlık ofisinde meydana geldi. Yaşar Ereli, oğluyla boşanma aşamasındaki gelini Eser Ereli ve onun kardeşi Nilgün Geçer ile avukatlık ofisinde buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşar Ereli, üzerinde bulunan tabanca ile Eser Ereli ve Nilgün Geçer'e ateş etti. 2 kardeş yaralanırken, Yaşar Ereli kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan Nilgün Geçer yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eser Ereli'nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olay sırasında büroda bulunan avukatlar fenalık geçirdi.

Polis ekipleri, Yaşar Ereli'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber-Kamera: Burak CAN/KIRIKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
