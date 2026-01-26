Haberler

Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile korumasını öldüren sanığın yargılanması sürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'un öldürülmesi olayıyla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanığın ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde Belediye Başkanı Hilmi Şen ile koruması Mikayil Çelikkol'u tabancayla öldüren ve 2 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık E.Ç.Ş, taraf avukatları, maktul Şen ve Çelikkol'un yakınları katıldı.

Sanık avukatı, önceki duruşmada verilen mütalaaya bazı nedenlerle hazırlanamadığını belirterek, savunma için ek süre istedi.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Olay

E.Ç.Ş, 4 Kasım 2024'te ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen, koruması Mikayil Çelikkol, Ömer Şengül ve Koray Kaya'yı silahla yaralamış, olay yeri yakınındaki bir kişi de panikleyip düşerek yaralanmıştı.

Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Şen ve koruması Çelikkol, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan Şen'in akrabası E.Ç.Ş. tutuklanmıştı.

31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisinden belediye başkanı seçilen Şen, temmuz 2024'te partisinden istifa etmişti.

İddianamede, sanığın, Hilmi Şen'e yönelik eyleminden dolayı "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Çelikkol'u öldürdüğü için "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Şengül ve Kara'yı yaraladığı için de "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Halil İbrahim İdik - Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı

Fenerbahçe maçından sonra çıldırdı