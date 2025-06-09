Kırıkkale'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu Başladı

Kırıkkale'de Bayram Dönüşü Trafik Yoğunluğu Başladı
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Kurban Bayramı'nın 3'üncü günü, tatilcilerin memleketlerinden dönerken 'kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğun trafik oluştu. Polis ve jandarma, trafik tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.

1) 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU BAŞLADI

KURBAN Bayramı'nın 3'üncü günü memleketlerinden dönen tatilciler, 43 ilin güzergahında bulunan 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesine 1 gün kala, vatandaşlar evlerine dönüş yolculuğuna başladı. 43 ile ulaşımın sağlandığı kara yollarının kesişim noktası olması nedeniyle 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu başladı. Özellikle Ankara-Kırıkkale kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, günler öncesinden başlatılan trafik ve asayiş tedbirlerini uygulamayı sürdürdü. Güzergah üzerindeki kimi kavşaklar, dönüşe kapatılıp trafik akışı hızlandırıldı. Trafik yoğunluğunun bugün de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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